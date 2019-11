Dès le 7 janvier 2020: premières images haletantes du suspense «Épidémie»

Julie Le Breton en aura plein les bras dans «Épidémie», le nouveau suspense de TVA attendu le 7 janvier à 21 h.

Si on en croit les intenses images de la première bande-annonce de la série dévoilées sur Facebook, celle qui prête ses traits à Anne-Marie Leclerc, infectiologue et directrice du Laboratoire d’urgence sanitaire, se lancera dans une véritable course contre la montre. Elle devra exécuter un plan d’urgence pour sauver la population montréalaise ciblée par un virus ravageur.

Promise à de nombreux moments sous haute tension, l’intrigue a été écrite par Annie Piérard, Bernard Dansereau et Étienne Piérard-Dansereau. Elle prendra vie grâce à une solide distribution également composée de Mélissa Désormeaux-Poulin, Ève Landry, Guillaume Cyr, Gabriel Sabourin, Félix-Antoine Duval, Bruno Marcil et Nancy Saunders. Cette dernière défendra son premier grand rôle, celui d’une étudiante en biochimie médicale.

Les 10 épisodes en format de 60 minutes produits par Datsit Sphère, en collaboration avec Québecor Contenu, seront réalisés par Yan Lanouette Turgeon à qui on doit la facture visuelle de «L’imposteur».