Des livreurs recrutés sur Kijiji

« Livreurs Amazon demandés – URGENT Entreprise déjà bien établie dans le domaine à la recherche de chauffeurs sérieux et motivés possédant une grande voiture/VAN pour effectuer la livraison de colis Amazon et autres clients », peut-on lire sur Kijiji.

« Vous êtes engagé en tant que travailleur autonome. Moi-même, ce n’est pas Amazon qui me paye, c’est leur sous-traitant Intelcom Express », a-t-il dit, ajoutant que ses livreurs sont payés 1,50 $ par colis.

Or, d’après Benoît Berthelot, journaliste et auteur du livre-enquête Le monde selon Amazon, le géant américain domine le marché en se fiant à ces livreurs bon marché.

« Amazon ne pourrait pas livrer aujourd’hui à tous ses clients sans ces emplois très précaires de livreurs, qui sont des emplois jetables », analyse celui qui a enquêté plus de trois ans sur la multinationale.

Selon lui, gérer des sous-traitants est une façon de ne pas devoir s’occuper des conventions collectives et de la Loi sur les normes du travail (LNT).

Selon Stéphane Lacroix, porte-parole des Teamsters, dont le syndicat représente plusieurs entreprises de courrier, il y a trois types de livreurs de colis : les gros comme Purolator et UPS, les petits comme Intelcom et les indépendants plus précaires.