Des occasions à saisir dans le camp de l’Océanic

RIMOUSKI | Les nombreux joueurs blessés offrent de belles opportunités à saisir pour les jeunes joueurs de l’Océanic de Rimouski qui reçoit les Islanders de Charlottetown mardi.

Il y a notamment une opportunité de jouer avec Alexis Lafrenière et Cédric Paré sur le meilleur trio de la LHJMQ. « Certains jeunes ont saisi l’opportunité, d’autres pas, mais ce n’est pas immuable. Ça peut changer. Des fois, on se demande pourquoi certains gars atteignent la LNH et d’autres pas. Il s’agit de profiter de l’opportunité quand elle se présente », a commenté le directeur-gérant et entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

Entraînement

Trois joueurs blessés, Ludovic Soucy, Adam Raska et Jacob Kelly, se sont entraînés lundi matin. « Soucy est le plus prêt d’un retour. Il a suivi le protocole. Raska a fait le voyage en fin de semaine. Il s’est entraîné en salle. Sa présence est cependant fort douteuse pour demain. J’attends le compte-rendu de notre physiothérapeute Mathieu Foster », a précisé Serge Beausoleil, lundi matin.

Les Islanders de Charlottetown s’amènent à Rimouski après avoir subi un cuisant revers de 8-3 dimanche à Québec.

« Jim Hulton est un des meilleurs entraîneurs de la Ligue. Il voudra compléter son voyage sur une bonne note. Il va falloir être prêt. Ce sera un bon match. Il faut rester concentré. Certains joueurs doivent saisir la balle au bond. Nous avons dit aux gars de contrôler ce qu’on peut contrôler. Beaucoup de gars sont surtaxés, mais il faut quand même être fin prêt pour jouer un gros match devant nos partisans. Malgré les absents, il faut continuer de travailler », a lancé le coach, qui souligne que son défenseur recrue Isaac Belliveau n’a pas joué avec son aplomb habituel en fin de semaine. « Il faut lui donner le temps de respirer. Massicotte et Innis ont été très, très bons. Massicotte a joué près de 30 minutes dimanche. C’est une paire de défenseurs indissociable, une des meilleures de la Ligue. Ils jouent toujours contre les meilleurs trios adverses ».

D’Artagnan Joly

L’Océanic a confirmé, en fin de journée lundi, le rappel du joueur de 20 ans D’Artagnan Joly qui évoluait avec les Golden Hawks de Trenton dans la Ligue de hockey junior A de l’Ontario (OJHL). Il a récolté sept buts et 12 aides pour 19 points en 13 matchs. C’est Raphaël Audet qui sera devant le filet. Un gardien sera rappelé pour le seconder. « Nous avons une bonne collaboration des équipes de nos joueurs affiliés. On verra qui sera disponible. »