Duncan Keith et Brent Seabrook ont encore du bon hockey à offrir

Avec plus de 1100 matchs disputés dans la Ligue nationale de hockey (LNH) chacun, Duncan Keith et Brent Seabrook sont en train de donner une leçon de constance et de durabilité aux plus jeunes, ce que pense également le maître de la longévité en personne, Chris Chelios.

Chelios a joué dans la LNH jusqu’à l’âge vénérable de 48 ans et estime que les deux défenseurs des Blackhawks de Chicago sont de grands joueurs. Ensemble, Keith et Seabrook ont remporté la coupe Stanley à trois reprises et ne sont devancés que par le légendaire Stan Mikita pour le nombre de parties jouées dans l’uniforme des Hawks; celui-ci en compte 1394.

«C’est incroyable, tout ce qu’ils ont fait, a admis Chelios au site internet des Blackhawks. Pour tout gagner, ça prend plusieurs gars comme eux. Pour empêcher les autres équipes de marquer, pour jouer dans les moments les plus durs. Qu’ils aient été utilisés ensemble ou séparés, ils ont réussi. Trois fois plutôt qu’une.»

Chelios a aussi gagné à trois reprises le trophée le plus convoité du circuit Bettman : deux fois avec les Red Wings de Detroit et une fois avec le Canadien de Montréal. Il a disputé neuf saisons à Chicago et occupe le quatrième rang de l'histoire des Hawks pour les points obtenus par un défenseur.

Des talents complémentaires

Keith et Seabrook ont tous les deux fait leur arrivée dans la LNH en 2005 et ne se sont pas quittés depuis. Si le premier s’est démarqué par ses prouesses en attaque, le deuxième a brillé par son talent défensif, mais a prouvé qu’il était aussi capable d’aller chercher quelques points.

«Duncan est plus électrifiant que Brent et, avec sa taille, il peut patiner rapidement et toute la soirée. Il est obsédé par sa condition physique, a mentionné Chelios. Mais Seabrook est une vraie présence physique qui sait donner de solides coups d’épaule, et qui continue à le faire. De plus, il est une menace lorsqu’il se joint à l’attaque. Il a une frappe lourde et précise et il s’en est servi pour marquer des buts très importants.»

À respectivement 36 et 34 ans, Keith et Seabrook ont passablement ralenti lors des dernières saisons, tout comme les Blackhawks, qui n’ont plus autant de succès qu’autrefois. Chelios est toutefois d’avis que le tandem a encore beaucoup de hockey à donner aux partisans. Il avoue d’ailleurs avoir beaucoup de respect pour Seabrook.

«Je n’ai jamais partagé le vestiaire avec “Seabs”, mais j’entends de lui qu’il est le meilleur gars, a-t-il dit. Il donne l’exemple et il prend les jeunes sous son aile. Il sacrifie tout pour l’équipe et est capable d’avoir du plaisir quand c’est le temps. Lorsqu’il parle, tout le monde l’écoute.»