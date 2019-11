Entente de 900 M$ pour les victimes d'inconduite sexuelle dans les Forces armées

La Cour fédérale donne son accord à une entente d'indemnisation de 900 millions de dollars pour les victimes d'inconduite sexuelle dans les Forces armées canadiennes (FAC) ou à la Défense nationale.

La cour a rendu cette décision, lundi, en traitant les causes des anciennes militaires Sherry Heyder, Amy Graham et Nadine Schltz-Nielsen, ainsi que celle de Larry Beattie, regroupées au sein d'un même dossier.

En vertu de l'entente de règlement entériné par la Cour fédérale, les membres des FAC ou du ministère de la Défense nationale ayant vécu de l'inconduite sexuelle pourront recevoir un dédommagement allant de 5000 à 50 000 $.

«Certains membres des groupes ayant subi un préjudice exceptionnel, comme un trouble de stress post-traumatique [à la suite d'une agression sexuelle], pourraient avoir droit à un maximum de 100 000 $ supplémentaires», peut-on lire dans le jugement.

Par ailleurs, l'armée devra implanter des politiques et des mesures pour lutter contre l'inconduite sexuelle dans ses rangs, incluant «une consultation sur l’amélioration de la représentation des genres et de la diversité au sein des FAC» et «l’amélioration des ressources et des programmes de soutien à l’intention de ceux qui ont vécu de l’inconduite sexuelle».

Les recours collectifs avaient été lancés à la suite de l'analyse sur l’inconduite sexuelle et le harcèlement sexuel dans les Forces armées canadiennes menée par l'ancienne juge Marie Deschamps, qui concluait qu'il existe une culture de sexualisation hostile aux femmes et aux membres de la communauté LGBTQ au sein des FAC.