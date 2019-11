Concerto for Group and Orchestra: Bruce Dickinson «a tripé avec le groupe»

«Deux minutes après son arrivée aux répétitions, il avait le pied sur le moniteur et le micro en main. On se regardait et on n’en croyait pas nos yeux. ‘‘Ça se passe-tu vraiment?’’ Bruce Dickinson est à deux pieds de moi et il est en train de jaser.»

Au bout du fil, Paul DesLauriers ne fait aucun effort pour cacher sa fierté.

Il y a de quoi. Pour le reste de leurs jours, les membres du Paul DesLauriers Band pourront se vanter que Bruce Dickinson a été le chanteur attitré de leur groupe lors des deux représentations du Concerto for Group and Orchestra avec l’Orchestre symphonique de Québec, les 21 et 22 novembre, au Palais Montcalm.

Photo courtoisie

Son plus beau souvenir? Une improvisation vocale avec la star d’Iron Maiden pendant Pictures of Home, une des cinq chansons de Deep Purple qui ont eu droit au traitement orchestral.

«C’est un moment magique qui était imprévu. La décision de commencer à improviser s’est prise avec les solos de guitare. Sur-le-champ. Nous n’avions rien préparé. C’était beau de voir que Bruce est un gars qui est capable de jammer. Il a tripé avec le groupe.»

L’interaction avec le célèbre chanteur heavy métal ne s’est pas limitée à la scène. Lors des répétitions, Dickinson a été d’une grande disponibilité et s’est montré très amical, relate Paul DesLauriers.

«Je ne pourrai jamais dire assez à quel point il a été super cool. La première journée lors des tests de son, il n’était pas supposé rester, mais il a finalement passé toute la journée avec nous.»

Idem avant les concerts. «Quelques minutes avant le spectacle, il est venu nous voir dans notre loge et il a jasé pendant cinq, dix minutes.»

De nouveaux fans

En plus de partager la scène avec une légende, le trio blues rock formé par DesLauriers à la guitare, Sam Harrisson à la batterie et Alec McElcheran à la basse, a profité d’une chance unique de se faire connaître.

«On a beaucoup tourné à l’extérieur, aux États-Unis et en Europe notamment, alors je crois que cette performance va ouvrir les yeux au Québec. Beaucoup de gens qui ont vu le spectacle n’avaient jamais entendu parler de nous et il y en a plusieurs qui nous ont dit qu’ils allaient venir nous voir à notre prochaine visite à Québec.»

Quant au concerto, tous les participants se seraient dits prêts à reprendre l’expérience, selon Paul DesLauriers. «On s’est laissé en se disant qu’il faudrait vraiment refaire ça un jour.»