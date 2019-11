Je sors, je reste

Coup de cœur

Bébéatrice

Photo courtoisie

Il est maintenant possible de voir les 19 épisodes de la deuxième saison de Bébéatrice. Le personnage inspiré de la fille de Guy A. Lepage dit tout ce qui lui passe par la tête avec la candeur d’un enfant. Son imagination est débordante et laisse place à des scénarios toujours bien rigolos.

Disponible sur ICI Tou.tv depuis le 21 novembre

Je sors

Exposition

Obsession

Photo courtoisie

La nouvelle exposition du Musée des beaux-arts présente la collection de céramiques japonaises de Sir William Van Horne. Véritable passionné, M. Van Horne a documenté chacune de ces 1200 acquisitions et connaissait chacune des pièces de céramiques par cœur. On retrouve donc non seulement les céramiques, mais aussi les carnets et la documentation du collectionneur dans cette exposition.

Aujourd’hui entre 10h et 17h au Musée des beaux-arts, 1380 rue Sherbrooke Ouest

Discussion

Larry Tremblay

Il est maintenant possible de lire la poésie de Larry Tremblay en anglais avec la parution de 158 Fragments of a Francis Bacon Exploded. Norman Cornett, le traducteur de l’œuvre, et Larry Tremblay auront un petit tête à tête devant public ce soir avec une mise en lecture.

Ce soir à 17h chez Georges Laoun Opticien, 1396 rue Sherbrooke Ouest

Cinéma

Trous de cul – Une théorie

Photo courtoisie

Ce documentaire de John Walker tente de trouver la raison pour laquelle la société plonge de plus en plus dans un manque de civisme et de méchancetés. Le long-métrage est inspiré du livre éponyme de Aaron James. Le réalisateur amène des réflexions par le biais de commentaires de différentes personnalités telles que l’acteur John Cleese, l’ancienne policière canadienne Sherry Lee Benson-Podolchuk et le militant LGBTQ italien Vladimir Luxuria.

Ce soir à 19h20 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Variétés

2019 revue et corrigé

Photo courtoisie

Natalie Lecompte est de retour à la mise en scène de cette revue de l’année. Suzanne Champagne, Julie Ringuette, Marc St-Martin, François Parenteau et Martin Vachon se chargeront de personnifier des personnalités publiques qui ont marqué l’actualité en 2019. Une soirée de divertissement assurée!

Ce soir à 19h30 au Théâtre du Rideau Vert, 4664 rue Saint-Denis

Théâtre

Fleuve

Photo courtoisie TNM

Le fleuve St-Laurent a inspiré Sylvie Drapeau pour ses quatre romans et aujourd’hui elle transpose le tout au théâtre avec l’aide de la metteure en scène Angela Konrad. Trois personnages, la Petite, la Jeune Femme et la Femme, qui sont en fait la même personne à des âges différents, sont au cœur de cette histoire.

Ce soir à 19h30 au Théâtre du Nouveau Monde, 84 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

DVD

Drôle de vie

Photo courtoisie

Ceux qui n’ont pas eu la chance de voir en salle le 11e one-man-show de Michel Barrette pourront maintenant le faire dans le confort de leur salon. L’humoriste raconte dans ce spectacle de nombreuses histoires toutes plus drôles les unes que les autres.

Sorti le 20 novembre

Télé

L’heure bleue

Photo courtoisie

C’est ce soir que la quatrième saison de L’heure bleue se conclura. Au programme, le baptême de Charles à Cowansville, Clara qui se rapprochera de Thomas et Gaétan qui menacera Raphaël.

Ce soir à 20h à TVA

Télé

Défi biscuits des Fêtes

Photo courtoisie

Nouveauté à l’horaire de Canal Vie, cette émission nous plonge un peu dans l’esprit des Fêtes avec une compétition entre des pâtissiers sur la confection de biscuits de Noël. Eddie Jackson anime le tout et Ree Drummond, Dan Langan et Aarti Sequeira sont les juges.

Ce soir à 17h à Canal Vie