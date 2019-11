Le dollar canadien demeurera à 0,75 $ US encore longtemps, prévoit Desjardins

La valeur du dollar canadien, miné par les incertitudes commerciales, demeurera faible encore longtemps, juge Desjardins dans une étude économique consacrée à la devise canadienne publiée lundi.

Globalement, le ratio entre le dollar canadien et américain demeure relativement stable depuis le début de 2018, une tendance qui n'est pas près de changer. En date du 22 novembre, le dollar canadien valait 0,7525 $ US, soit pile sur la moyenne de 0,7523 $ US enregistré au cours des 52 dernières semaines. Sa valeur a très peu varié, passant d'un maximum de 0,7674 $ US à un minimum de 0,7322 $ US au cours de cette période.

Desjardins a noté que le Huard avait bien fiat en octobre, avant de perdre de sa valeur en raison des craintes liées à une éventuelle baisse du taux directeur.

«Le déclin a ensuite repris avec le retour de craintes liées aux tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. La concrétisation d’un accord majeur entre ces deux géants économiques apparaît actuellement moins probable qu’il y a quelques semaines», a souligné l'institution dans son étude.

Compte tenu du contexte économique mondial, notamment marqué par le conflit commercial opposant la Chine et les États-Unis, le dollar canadien devrait finir l'année à 0,75 $ US.

«La faiblesse du huard pourrait se prolonger pendant le premier trimestre de l’an prochain. Un léger rebond est ensuite prévu parallèlement au retour d’un certain optimisme et d’une amélioration des données économiques», estime Desjardins.