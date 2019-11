Dans le cadre du programme « Le hockey pour vaincre le cancer » de la LNH, le Canadien a invité plus de 50 jeunes membres de Leucan et leur famille à assister au match contre les Rangers de New York. Grâce à la générosité d’entreprises locataires, les jeunes ont aussi été accueillis dans des loges.

