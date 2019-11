Les démocraties occidentales au bord de la crise de nerfs

Si aux États-Unis on s'inquiète des retombées de la présidence Trump sur le maintien des institutions, on ne peut limiter la remise en question de la démocratie au seul cas américain.

Le site Politico rappelle ce matin que le week-end dernier se déroulait à Halifax le Forum sur la sécurité internationale. Cette conférence est indépendante et non partisane. On y retrouve habituellement des hauts dirigeants politiques et militaires du monde entier. Pendant cette rencontre, on priorise les enjeux de sécurité et de coopération.

Si habituellement on se penche sur les menaces extérieures qui pèsent sur le monde occidental, cette fois on s’inquiétait plus des forces qui menacent la démocratie de l’intérieur. Plutôt que de lutter contre les ennemis habituels, on doit maintenant se concentrer sur la consolidation de nos régimes.

Les dirigeants présents ont bien fait ressortir la menace que représentent la Russie et la Chine. S’ils ont comparé les tentatives russes de déstabilisation à une série d’ouragans, la Chine représente une menace plus sérieuse à long terme, ce qui lui vaut d’être comparée à la question des changements climatiques.

Ce qui complique la tâche des dirigeants qui réfléchissent aux façons de contrer la Russie et la Chine s’incarne dans le populisme qui a déjà gagné plusieurs pays occidentaux. Des agitateurs populistes aidés par les réseaux sociaux exploitent la frustration des électeurs. Ces électeurs ont de bonnes raisons de reprocher aux gouvernements de ne pas les avoir écoutés ou de ne pas avoir respecté leurs promesses.

La colère est légitime, mais elle entraîne parfois des votes émotifs. Si on appuie parfois des dirigeants plus autoritaires comme ce fut le cas en Turquie ou en Hongrie, le résultat des élections entraîne parfois le chaos ou la paralysie du système. Le Brexit représente bien cette réalité. Le Royaume-Uni se porte-t-il mieux aujourd’hui? Les sondages indiquaient il y a peu de temps que bien des électeurs modifieraient probablement leur vote si on leur en offrait l’occasion.

Chaque fois qu’un régime occidental est ébranlé, les secousses sont ressenties au sein des alliés. Pendant la rencontre à Halifax, on n’a pas manqué de relever un différend entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Tout juste avant un échange corsé entre les deux, le président français avait annoncé la mort cérébrale de l’OTAN. Mme Merkel a vertement critiqué cette sortie, rappelant à Macron qu’elle en avait assez de ramasser les pots cassés à la suite des montées de lait françaises.

Les dirigeants politiques et militaires du monde occidental sont donc inquiets. S’ils n’ont bien souvent qu’eux-mêmes à blâmer pour la montée du populisme et de meneurs autoritaires ou erratiques, ils sont condamnés à se serrer les coudes. La Russie ne cessera pas de sitôt de jouer les trouble-fêtes et les progrès de la Chine sont inéluctables. Si je devais m’inspirer de l’histoire américaine pour conclure mon billet, j’irais pour le sage appel à l’union des 13 colonies de Benjamin Franklin. Pour vaincre l’ennemi, il ne leur laissait pas le choix: «Join or die.»

Pour l'article de Politico qui m'a inspiré ce matin, c'est ici.