Quels sont les différents types de fraudes?

Nul n’est à l’abri d’une fraude. Si les derniers mois ont été marqués par plusieurs vols massifs de données personnelles, les fraudeurs peuvent avoir différents visages et utiliser différentes méthodes.

Mieux vaut donc les reconnaître pour mieux s’en protéger. En voici quelques-unes.

Le vol d’identité

Un exemple de fraude souvent médiatisé est le vol d’identité. Les fraudeurs parviennent à voler vos informations personnelles : date de naissance, numéro d’assurance sociale, numéro de compte bancaire, etc. Ils utilisent ensuite ces informations pour acheter des choses sur internet ou pour emprunter de l’argent.

La fraude par téléphone

Un fraudeur peut aussi vous solliciter par téléphone. Il peut communiquer avec vous pour vous vendre quelque chose par exemple.

Lorsque vous parlez avec un vendeur au téléphone, celui-ci doit respecter certaines règles. Par exemple il doit vous dire son nom et le nom de la compagnie pour laquelle il travaille, le but de l’appel et quel est le produit ou le service dont il fait la promotion.

S’il refuse de clairement s’identifier, mieux vaut vous méfier !

La fraude financière

Au Québec, les gens ou les sociétés qui vous offrent d’investir votre argent dans des produits comme des actions d’une compagnie ou des fonds communs de placement doivent être enregistrés auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Puisque ce type de professionnel doit être enregistré pour pouvoir vous conseiller, vous êtes mieux protégé contre la fraude. Les services qu’il donne sont effectivement réglementés.

Même si les mesures mises en place pour encadrer ces professionnels diminuent les risques de fraude, vous devez rester vigilant. Par exemple, vous devriez faire attention si le rendement garanti par l’investissement semble trop beau pour être vrai ou encore si on vous demande de signer vite, vite, vite !