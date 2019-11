Qui arrêtera Connor McDavid?

Les qualités du capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, sont largement reconnues à travers la Ligue nationale de hockey (LNH) et les autres équipes du circuit tentent toujours de le réduire au silence, ce qui n’a pas été accompli au cours des 11 derniers matchs du joueur-étoile.

Dimanche, ce fut au tour des Coyotes de l’Arizona de subir la médecine du numéro 97, qui a prolongé sa séquence de parties avec au moins un point grâce à une mention d’aide. Auteur du but décisif dans un gain de 4 à 3 en fusillade, McDavid compte 47 points depuis le début de la saison, comparativement à 48 pour son coéquipier Leon Draisaitl.

Les deux hommes représentent la raison principale pour laquelle la formation albertaine occupe le sommet de la section Pacifique. Évidemment, leurs rivaux sont conscients de la tâche immense qui les attend lorsqu’ils affrontent les Oilers.

«Contre eux, si vous reculez, vous êtes dans le trouble. Néanmoins, vous devez choisir le bon moment pour attaquer, a commenté l’entraîneur-chef Rick Tocchet au quotidien "Edmonton Sun". Selon moi, tout commence en zone neutre. Il faut être discipliné face à ces deux gars. Et on doit les surveiller. Si vous ratez votre coup, vous allez avoir des ennuis.»

«Ils obtiendront leurs occasions de marquer et vous souhaitez seulement en réduire le nombre. S’ils peuvent en avoir 5-6 au lieu de 12, c’est une victoire», a-t-il ajouté.

Choyé

De son côté, l’instructeur-chef des Oilers, Dave Tippett, est certes privilégié de miser sur le duo prolifique et particulièrement McDavid. Ce dernier se dirige allègrement vers une quatrième campagne de 100 points ou plus d’affilée.

«Comme entraîneur, j’essaie de maximiser le rendement de chaque joueur et ces deux-là sont les meilleurs. Ils prennent sur eux une bonne partie du match et ont un gros impact sur son issue. Toutefois, je tente de faire la même chose avec tous : on doit s’assurer d’être aux endroits appropriés sur la glace et de jouer de la bonne manière pour gagner», a-t-il souligné.

McDavid et ses comparses visiteront l’Avalanche du Colorado, mercredi.