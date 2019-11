Six joueurs à réclamer pour votre fin de campagne

Les semaines de congé sont enfin terminées dans la NFL, au grand bonheur des amateurs de pools de football.

Cela ne signifie toutefois pas qu’il faut arrêter d’être actif au ballottage, car c’est peut-être un joueur réclamé qui fera la différence entre une participation aux éliminatoires ou une très longue fin de campagne.

Voici six athlètes qui sont à surveiller :

- Ryan Fitzpatrick, quart-arrière (disponible dans 90 % des ligues Yahoo!)

Le pivot des Dolphins de la Floride a réalisé une bonne performance dans un revers de 41 à 24 des siens face aux Browns de Cleveland. «Fitzmagic» a trouvé la zone payante au moins deux fois ou plus lors de trois de ses cinq derniers départs. S’il est loin d’être une valeur sûre comme un Lamar Jackson, le calendrier de l’équipe floridienne favorise grandement l’ajout de Fitzpatrick, lui qui affrontera les Jets de New York, les Giants de New York et les Bengals de Cincinnati d’ici la fin de la saison.

- Rashaad Penny, porteur de ballon (disponible dans 81 % des ligues Yahoo!)

Depuis la deuxième semaine d’activités, Rashaad Penny n’a pratiquement pas été utilisé par le coordonnateur offensif des Seahawks de Seattle, lui qui avait touché le ballon seulement 22 fois avant la 12e semaine. Dimanche, il a été le porteur de ballon le plus utilisé avec 14 courses pour 129 verges et un touché. Sa performance lui permettra de regagner la confiance de ses entraîneurs, qui tenteront probablement de l’impliquer davantage.

- Jonathan Williams, porteur de ballon (disponible dans 37 % des ligues Yahoo!)

Si Jonathan Williams est toujours disponible dans votre pool, vous devez en faire votre priorité au ballottage. Celui-ci s’est emparé du poste de porteur de ballon en l’absence de Marlon Mark (main fracturée) et il fait très bien. Dimanche, l’athlète de 25 ans a réalisé 26 courses pour 104 verges et un majeur, monopolisant ainsi le ballon dans le champ arrière des Colts d’Indianapolis. Une situation qui devrait se reproduire tant et aussi longtemps que Mack n’aura pas retrouvé la santé.

- A.J. Brown, receveur de passes (disponible dans 84 % des ligues Yahoo!)

Lors des dernières semaines, A.J. Brown est devenu la cible favorite de Ryan Tannehill dans les zones profondes et il ne déçoit pas. La semaine dernière, le joueur de première année des Titans de Tennessee a réalisé sa meilleure performance de la saison avec quatre attrapés pour 135 verges et un touché. Souvent comparé à Dez Bryant ou Anquan Boldin en raison de son physique de 6 pi et 1 po et 226 lb, Brown a l’avantage d’être plus rapide que ces deux excellents joueurs.

- Cole Beasley, receveur de passes (disponible dans 71 % des ligues Yahoo!)

Le porte-couleurs des Bills de Buffalo a inscrit quatre touchés lors de ses six dernières parties. Contre les Broncos de Denver, il a été visé à neuf reprises, captant six relais pour 76 verges et un majeur. Cette semaine, Beasley disputera un premier match contre son ancienne formation, soit les Cowboys de Dallas. Il pourrait être suffisamment motivé pour attraper une cinquième passe dans la zone payante cette année.

- Anthony Miller, receveur de passes (disponible dans 88 % des ligues Yahoo!)

Le jeune Anthony Miller a pris du galon dans les dernières semaines, lui qui a notamment été visé 20 fois lors des deux derniers affrontements des Bears de Chicago. Toutefois, le joueur qui n’a pas été repêché cherche encore la zone des buts en 2019. Une situation qui devrait changer contre la pauvre défensive des Lions de Detroit.