Une neuvième suspension pour Mikaël Robidoux

La Ligue de hockey junior majeur de Québec (LHJMQ) a de nouveau sévi contre l’attaquant de 20 ans Mikaël Robidoux, lundi.

Le récidiviste a été sanctionné pour 10 matchs et il s’agit de sa neuvième suspension en cinq saisons dans le circuit Courteau. Cela porte donc son nombre de matchs de suspension à 36 depuis le début de sa carrière junior.

Cette fois, le porte-couleurs des Cataractes de Shawinigan a été puni pour une mise en échec par-derrière qu’il a assénée au défenseur de l’Océanic de Rimouski Antoine Leblanc, le 17 novembre dernier.

Robidoux est suspendu depuis, ce qui signifie qu’il a raté trois des affrontements des siens et qu’il reviendra donc au jeu le 14 décembre contre le Phoenix de Sherbrooke.

Le natif de La Prairie a amassé six buts et cinq mentions d’aide pour 11 points en 21 parties cette saison. Il a également écopé de 46 minutes de pénalité et maintenu un différentiel de +3.

En carrière dans la LHJMQ, celui qui a également endossé l’uniforme des Remparts de Québec a touché la cible 27 fois et fourni 26 aides pour 53 points en 201 rencontres.