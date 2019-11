SABOURIN, Denise, S.S.A.



À la Maison mère des Soeurs de Sainte-Anne, Lachine, le 22 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Soeur Denise Sabourin, S.S.A. Originaire de St-Rédempteur (Vaudreuil), elle était la fille de feu Hector Sabourin et de feu Émilia Royal.Elle vient d'une famille de 17 enfants dont trois lui survivent : sa soeur Françoise (feu Roma Brunet); son frère Gilles, époux de feu Lucille Lemieux et conjoint de madame Ghislaine Chevrier; sa soeur Andréa (Marcel Ménard); et plusieurs neveux et nièces.Elle sera exposée à la :DES SOEURS DE SAINTE-ANNE745, AVENUE ESTHER-BLONDIN, LACHINE (angle 18e Avenue et Provost)jeudi le 28 novembre 2019 à 10 h. Les funérailles auront lieu le même jour en la chapelle de la Maison mère à 13 h 30. Après les funérailles, elle sera inhumée dans notre section du cimetière de Lachine. Prière de ne pas envoyer de fleurs.