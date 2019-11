CAMPEAU, Suzanne



De Mirabel, le 22 novembre 2019, à l'âge de 50 ans, est décédée Suzanne Campeau, épouse de Denis Beaudoin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Annick (Patrick), Patricia et Vincent, sa belle-fille Valérie, sa soeur Francine (Michel), son frère Yvon (Micheline), sa belle-soeur Christine (Serge), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :MIRABEL, (450) 473-5934le vendredi 29 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le samedi 30 novembre dès 9h. Un hommage lui sera rendu ce même samedi à 11h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou des dons à la Fondation Pallia-Vie.