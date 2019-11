5 styles de bottes d’hiver pour vous garder au chaud

Avoir froid aux pieds est probablement la sensation la plus désagréable qui soit! Cet hiver, dites au revoir aux orteils frigorifiés en choisissant la bonne paire de bottes. Que vous soyez des amoureux de la nature ou encore des citadins invétérés, il est possible d’investir dans une botte confortable, chaude et surtout, à la mode!

Voici donc cinq styles de bottes d’hiver à adopter pour vous garder au chaud, même à des températures glaciales!

1. Gödik : La botte urbaine pour des promenades au centre-ville

Photo courtoisie

On m’a souvent dit que les bottes chaudes et confortables ne suivaient pas les courants de la mode. Toutefois, la marque canadienne Gödik vous propose de nouveaux modèles de bottes chaudes, imperméables et surtout tendance, entièrement fabriquées au Canada. La nouvelle collection conçue pour hommes et femmes présente des modèles parfaits pour le style de vie mouvementé de la ville. Du métro au boulot, en passant par les rencontres au centre-ville, vos bottes Gödik vous permettront de combattre les températures glaciales, jusqu’à -30 Celsius, grâce aux matériaux de première qualité comme le cuir véritable et la microfibre Thinsulate. On adore le modèle Tabey pour femme et Dalvin pour hommes. *Disponible à l’Aubainerie, Globo, Browns, DSW et sur le web https://www.godikshoes.com - à partir de 175,00$

2. Cougar : La botte des sentiers en forêt pour l’amoureuse des activités de plein air

Photo courtoisie

Véritable fleuron canadien, l’entreprise familiale Cougar fabrique des bottes et des chaussures depuis 1948. D’année en année, elle a su s’adapter aux nouvelles réalités des Canadiens, en leur offrant des modèles confortables qui gardent la chaleur et qui sont conçus pour nos durs hivers québécois. Les designers ont aussi ajouté une touche stylée qui plaira autant aux femmes urbaines qu’aux aventureuses! Pour les amoureuses d’activités de plein air, optez pour le style VAIL, qui sont des bottes hautes faciles à enfiler avec de la fausse fourrure à l'intérieur du collet. Leur doublure polaire en peluche vous protège du froid, jusqu’à - 24°Celsius. Elles sont offertes en différentes couleurs, telles que noir, camel, bleu nuit et champignon. * Disponible en ligne au www.cougarshoes.com à 200,00 $

3. Under Armour : L’espadrille pour le coureur 4 saisons

Photo courtoisie

Pas facile de trouver la bonne chaussure pour la course hivernale. C’est pourquoi la chaîne de magasin Sport Experts vous propose plusieurs modèles qui ont été élaborés pour la course en sentier humide. Parmi ceux-ci, la griffe Under Armour a mis en marché l’espadrille HOVR Sonic 2, pourvue de la technologie Microthread, qui permet un séchage rapide grâce à un panneau offrant une ventilation accrue au centre du pied et une semelle intercalaire HOVR, qui fournit une impression de légèreté. La semelle intérieure est composée d’une mousse OrtholiteMD amovible, offrant respirabilité et régulation de l'humidité. Technologie et confort sont au service du joggeur! *Disponible dans les boutiques Sports Experts à 119,99 $

4. Olang : La botte performante pour les fanatiques de l’hiver

Photo courtoisie

Vous êtes du genre à vous exciter et à sortir, lors d’une tempête de neige ou encore à prendre une marche matinale en compagnie de votre chien au chalet? Si oui, les bottes Olang sont pensées pour vous! Cette saison, la collection présente une grande variété de bottines en cuir et en suède de première qualité, doublées avec de la laine et pourvues de crampons pivotants et rabattables. Il vous sera impossible de perdre pied sur une surface glacée. Olang vous garantit également un confort, jusqu’à -30 degrés Celsius, grâce à la membrane imperméable et de la doublure isolante. Coup de cœur pour le modèle Ginger, avec motifs de vache et collet en fourrure de lapin. Très fashion! *Disponible dans les boutiques Boutique Da Salvia, Sail, Chaussure Panda - à partir de 220$

5. Moon Boot : La botte pour la fashionista aguerrie à l’après-ski

Photo courtoisie

Connaissez-vous les Moon Boots? Elles ont été d’abord été créées en Italie, au début des années 1970, par le fabricant Tecnica Group. Dans l’industrie de la mode, la Moon Boot représente un symbole de l'ironie, de la mode et du design, mais elle est rapidement devenue un incontournable dans les années 1980 et sachez qu’elle fait un retour en 2019-2020! Ressemblant à une botte de ski ou à celles portées par des astronautes, elle est surdimensionnée et procure confort et chaleur à vos pieds. Portée généralement en voyage de ski, on la verra de plus en plus en ville. L’entreprise a même lancé des couleurs néons, cette saison. Véritable icône de mode internationale, elle a été adoptée par plusieurs célébrités, comme Olivia Palerma et Paris Hilton. On adore! *Disponible sur Amazon.ca ou encore https://www.moonboot.com à partir 125,00$