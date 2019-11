Achats en ligne: les consommateurs craignent le vol de leurs colis

Avec la tendance grandissante des achats en ligne, une majorité de consommateurs au pays s’inquiètent que leurs précieux colis soient dérobés une fois livrés chez eux.

Réalisé en ligne auprès de 1500 répondants, un nouveau sondage commandé par FedEx sur le magasinage des Fêtes indique que si les Canadiens hésitent moins à se tourner vers le web pour dénicher des cadeaux, ils ont toutefois des inquiétudes, en particulier concernant le colis.

En l’occurrence, précise-t-on, 68 % personnes interrogées se disent préoccupées par le vol de colis et 29 % ont même déjà été victimes d'un vol.

Pourtant, près de 40 % des répondants sont plus susceptibles de magasiner en ligne que l'an dernier. Ils le font pour gagner du temps (62 %), en raison des choix et de la disponibilité des stocks (59 %) et finalement parce qu’ils évitent la cohue (35 %).

«Les données indiquent qu'ils sont 56 % plus enclins à acheter en ligne qu'il y a seulement cinq ans», a précisé Lisa Lisson, présidente de FedEx Express Canada par communiqué.

Le sondage indique par ailleurs que ceux qui font le choix d’aller en magasin sont plus enclins à faire leurs achats à la dernière minute. Dans le cas du Québec, «5 % des consommateurs en ligne ont tendance à terminer leurs achats après les Fêtes, contre 9 % des acheteurs en magasin», souligne-t-on.

En outre, environ 32 % des consommateurs appartenant à la génération Z ont dit avoir déjà dissimulé un colis à leurs parents tandis que 22 % des milléniaux ont indiqué avoir caché un colis à leur tendre moitié, soit plus que la moyenne nationale, qui s'établit à 14 %.

L’enquête d’Edelman, faite en collaboration avec le Logit Group, a été réalisée du 20 et le 25 septembre dernier.