«Ça fait toujours mal au cœur» –Phillip Danault

Le DJ du Centre Bell était pratiquement digne d’une étoile pour sa gestion de la musique en fin de rencontre. Il a eu le réflexe de monter le son de sa chanson pour enterrer les huées en fin de rencontre. Les partisans ont manifesté leur mécontentement. S’il comprend la réaction des gens, Phillip Danault ne s’y habitue pas.

« Oui, ça fait toujours mal au cœur. Oui, ça fait mal. » – Phillip Danault

Brendan Gallagher n’avait pas l’explication scientifique aux nombreuses erreurs de son équipe, mais il a tenu à défendre son gardien, Carey Price.

« Ce n’est pas la quantité d’erreurs, mais le type d’erreurs que nous faisons. Nous ne donnons aucune chance à notre gardien. Je mentirais si je disais que l’énergie n’était pas présente au début du match. Nous étions prêts, mais nous n’avons pas bien réagi quand les Bruins ont commencé à marquer. Nous avons gelé. Nous devrions trouver des solutions à la place. » – Brendan Gallagher

Jeff Petry a connu une soirée misérable dans son propre territoire en multipliant les revirements. L’Américain a fini avec un dossier de -4, tout comme son partenaire à la ligne bleue, Victor Mete.

« La concentration n’est pas là. Et je suis le premier coupable. J’ai fait deux très mauvais jeux en bousillant des passes. Les deux fois, la rondelle s’est retrouvée dans notre filet. En théorie, ça devait être des jeux de routine. Je dois retrouver ma concentration. » – Jeff Petry

À l’image de ses coéquipiers, Carey Price restait bien calme après ce revers face aux Bruins.

« On doit être meilleurs des deux côtés de la rondelle. On doit se regrouper et retourner au travail. La bonne nouvelle, c’est que plusieurs gars ont de l’expérience et se sont déjà sortis de ce genre de situation. » – Carey Price