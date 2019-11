Dans la garde-robe de Sabrina Cournoyer

Vous avez l’habitude de voir Sabrina Cournoyer vêtue de jolies tenues à l’écran, mais dans son quotidien l’animatrice de TVA ne jure que par le chandail à capuchon et le jean. « Je suis en mode après-ski en permanence. Je n’exagère pas, c’est tout ce que j’ai dans ma garde-robe. Ce n’est pas que je n’aime pas la mode, ce sont tout simplement les vêtements dans lesquels je suis bien », affirme la chroniqueuse en ouvrant les portes de sa penderie, dans laquelle les chandails molletonnés blancs, jaunes et noirs côtoient les jeans bleus, noirs et gris.

À l’approche des partys de fin d’année, j’aborde le sujet des looks des fêtes. « Voici le scénario : la journée même j’appelle en panique une amie qui a la même silhouette que moi et je lui emprunte quelque chose. Si elle ne répond pas, je me tourne vers mon look classique composé d’un short en denim, un collant et des bottillons, je n’ai qu’à changer le haut à chaque occasion », déballe-t-elle. Même une séance de magasinage la semaine dernière n’a pas été concluante. « Je suis partie avec les meilleures intentions de dénicher un look cute et je suis revenue avec quatre hoodies. C’est plus fort que moi, rien d’autre n’attire mon attention, même si je quitte la maison avec un objectif précis », conclut-elle.

Alors que plusieurs rechignent avec le changement d’heure et la noirceur qui s’impose plus tôt, Sabrina est très heureuse, « puisque je dois me coucher à 19 h car mon réveil sonne en pleine nuit pour mon travail à Salut Bonjour, j’ai l’impression de me préparer pour la nuit un peu comme tout le monde ».

À l’agenda de Sabrina

Elle est chroniqueuse culturelle à Salut Bonjour et Salut Bonjour Week-end à TVA.

Elle est l’une des 24 ambassadeurs de la campagne de sensibilisation Noeudvembre de Procure.

Photo Ben Pelosse

« J’ai porté ce look à la soirée l’Affaire papillon dans la cadre de la campagne Noeudvembre. Pour cette édition, j’ai enroulé le nœud papillon à mon poignet. Ce gilet de fausse fourrure a été un achat spontané que j’ai fait l’an dernier. C’est probablement la pièce la plus fantaisiste de ma garde-robe », partage Sabrina.

Gilet et robe SIMONS

Nœud papillon dessiné par Philippe Dubuc NOEUDVEMBRE

Bottillons ALDO

Photo Ben Pelosse

« Ce look ne pourrait être plus moi. C’est ma tenue du quotidien. C’était aussi mon uniforme quand je faisais de la radio, avant que je passe devant la caméra », dit Sabrina. « Je ne jure que par le modèle Super Filiform Altitude de Levi’s. Mon tronc est long, alors c’est la seule coupe taille haute qui me va bien. Avis aux grandes ! », s’exclame-t-elle.

Tuque OFF THE HOOK

Chandail à capuchon H&M

Chaussettes L’ÉQUIPEUR

Jean LEVI

Photo Ben Pelosse

Avec une petite inspiration à la Audrey Hepburn, Sabrina nous présente son nouveau coup de cœur. « Je n’ai pas encore porté ce look à l’émission. C’est le plus récent ajout à mon trousseau de Salut Bonjour. Je l’aime particulièrement car il me représente bien », confie-t-elle alors que Bambie, sa chatte, ronronne à ses pieds.

Boucles d’oreille MILJOURS

Chandail, ceinture et jean ZARA

Ballerines ALDO

Photo Ben Pelosse

« J’adore ce manteau au look de laine qui est en fait une matière imperméable. J’ai aussi pris la décision que je n’aurais pas froid aux pieds cet hiver, alors j’ai acheté des bottes à semelles compensées », dit Sabrina.

Manteau Bodybag by Jude

Chandail H&M

Jean LEVI

Bottes DR MARTENS

Sur les crochets au mur:

Sac LAMBERT

Chapeau BIZOU

Sac à dos ZARA

Photo Ben Pelosse

« Ce chandail est mon meilleur achat. Il ne m’a coûté que 4 $ et j’ai toujours des compliments quand je le mets. On fait toujours des trouvailles au Village des valeurs », confie l’animatrice.

Chandail VILLAGE DES VALEURS

Jean LEVI

Bottillons ALDO

Photo Ben Pelosse

Comme décoration pour les Fêtes cette année, Sabrina rend hommage à son grand-père qui est décédé cet été, « son village de Noël sera ma seule décoration ».

« Quand je manque de temps ou d’inspiration, cette tenue est mon look pour les partys de Noël. Je suis à l’aise et confortable », précise-t-elle.