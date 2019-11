D'autres «Discussions avec mes parents» en 2020

François Morency n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs avec Jean-Pierre et Rollande, son père et sa mère à l'écran. L'humoriste et sa comédie Discussions avec mes parents seront de retour pour une troisième saison l'an prochain à ICI Télé, a-t-on dévoilé mardi.

Le tournage des 13 nouveaux épisodes de l'émission millionnaire a été approuvé par Radio-Canada.

Les échanges cocasses entre les membres de la famille Morency composée de François (François Morency), Jean-Pierre (Vincent Bilodeau), Rollande (Marie-Ginette Guay), Raynald (Blaise Tardif) et Judith (Caroline Bouchard), se sont rendus jusqu'aux oreilles des responsables du Gala Les Olivier qui aura lieu le 8 décembre. En effet, les auteurs François Morency et Pierre Prince sont finalistes dans la catégorie Texte de l'année: série télé ou web humoristique.

La comédie Discussions avec mes parents est inspirée du livre à succès du même titre paru en 2017 aux Éditions de l'Homme. Une production de Guillaume L'Espérance, l'émission est réalisée par Pascal L'Heureux.