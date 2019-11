L’alpiniste Grégory Slogar finalement sauvé au Pérou

L’alpiniste et entrepreneur québécois Grégory Slogar, qui était coincé dans les montagnes du Pérou depuis plusieurs jours, a été finalement secouru, lundi.

Il était de retour à son lieu d’hébergement en soirée après une consultation avec des médecins, dont un ophtalmologiste.

Selon le spécialiste consulté, le Québécois ne devrait conserver aucune séquelle des événements, mais un suivi médical plus tard cette semaine confirmera le tout. Grégory Slogar avait presque perdu la vue lors du 4e jour de son expédition sur le glacier Quelccaya, qui a une altitude moyenne de 5470 mètres.

Aucune date de retour au Canada n’est encore prévue pour ce dernier et sa conjointe, qui s’était rendue au Pérou pour l'occasion.

Sa famille et ses employés se sont dits soulagés de savoir sa vie hors de danger. Des conditions météorologiques difficiles avaient fait craindre une opération de secours des plus pénibles et un éventuel manque de combustible pour assurer la survie de Slogar et du guide qui l’accompagnait.