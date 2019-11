Harcèlement sexuel sur les campus américains: plus de droits pour les agresseurs?

Comme moi vous vous souvenez peut-être de la couverture du Time qui coiffe ce billet. On y soulignait la contribution de celles qui osent briser le silence.

Depuis quelques années on dénonce de plus en plus toutes les formes de harcèlement sexuel et on tente d’appuyer les victimes. Dans la foulée du #MeToo on sensibilise les autorités policières pour qu’elles encadrent adéquatement les personnes agressées. Traumatisées et souvent brutalisées, elles peinent à identifier les agresseurs ou à se rappeler correctement les faits. Elles témoignent au prix d’efforts qui les poussent à la limite.

Aussi loin que je me souvienne, les cas de viols et d’agressions sur les campus américains ont toujours fait la manchette. Des histoires bien souvent liées aux initiations des fraternités ou encore à la promiscuité des dortoirs. En 2015 le documentaire The hunting ground contribuait à jeter cette réalité à la face des Américains.

La contribution de Lady Gaga pour la chanson Til it happens to you, inspirée de son histoire personnelle, assurait que les projecteurs soient braqués sur les victimes. Ces dernières apparaîtront sur scène aux côtés de l’artiste lors de la remise des Oscars en 2016. Le vice-président Biden avait également contribué à porter le message de sensibilisation.

Je me souviens très bien de cette soirée et de l’initiative de l’administration Obama portée par Joe Biden. Une ancienne étudiante que je connais bien était sur scène en 2016, elle-même victime d’agression pendant ses études à l’Université Harvard.

L’administration Obama avait choisi d’interpréter une loi de 1972 sur la discrimination sexuelle en éducation de manière à ce que les victimes dénoncent plus aisément les agresseurs. Les nouvelles balises avaient pour effet d’éviter aux victimes une confrontation avec l’agresseur tout en exigeant des universités une action rapide. Le fardeau reposait désormais un peu plus sur les épaules des agresseurs et moins sur celles victimes.

Bien avant l’entrée en fonction de Donald Trump, l’interprétation de l’administration Obama soulevait des questions. Soustraire les victimes à certaines étapes des enquêtes menaçait aux yeux de certains la notion de procédure régulière ou de procès juste et équitable.

La secrétaire à l’Éducation de Donald Trump, Betsy DeVos, annonçait aujourd’hui des modifications aux balises de l’administration Obama. Parmi les changements on remarque le retour du contre-interrogatoire pour les victimes. Betsy DeVos affirme modifier la loi de 1972 (intitulée Title IX) pour s’assurer que les agresseurs ne soient pas lésés dans la préparation de leur défense.

Le projet de Mme DeVos est plus long et plus complexe que la seule question du contre-interrogatoire, mais déjà on l’accuse de faire le jeu des prédateurs. Si la nouvelle interprétation veut assurer un procès juste et équitable, elle pourrait en revanche échouer à inciter les femmes à rapporter et dénoncer.

Le débat et les controverses au cœur de cette révision alimentent la réflexion entourant le mouvement #MeToo. Si plus de femmes qu’avant rapportent les agressions, les statistiques indiquent qu’elles ne le font pas assez souvent. Même si on rapporte et qu’il y a procès, le fardeau de la preuve est toujours plus important pour les victimes et bien souvent les agresseurs sont acquittés.

Au nom de la présomption d’innocence Betsy Devos risque-t-elle de saper tout un travail de sensibilisation? Le droit n’est pas infaillible, mais de quel autre repère dispose-t-on? Se soustraire au droit pour encourager des dénonciations publiques et une condamnation sociale pourrait conduire directement les accusés au bûcher?

Le projet de Mme DeVos réveille en moi de très nombreuses questions et j’avoue bien modestement que je n’ai pas de réponses définitives. Comme papa de deux filles, conjoint, frère ou fils, je ne peux que souhaiter qu’on soutienne mieux les femmes et qu’on évite à d’autres de souffrir inutilement. Comme historien, je me souviens cependant de dérapages attribuables au non-respect des règles du système judiciaire. Vous avez des suggestions?

Je vous laisse des liens vers des articles du Washington Post et de CBS News ici et ici.

Je vous quitte en musique avec l’interprétation de Lady Gaga.