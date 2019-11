«Heureux que ce soit fait» - Alex Galchenyuk

En marquant son premier but dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh, Alex Galchenyuk s’est libéré d’une tonne de pression sur les épaules, lundi soir.

«Ça faisait longtemps. Évidemment, quand la rondelle a traversé la ligne des buts, il y avait de l’émotion. Ça donne un bon sentiment», a reconnu l’attaquant sur le site web des Penguins.

«À chaque saison, tu passes par des disettes, a ajouté celui qui a célébré en levant les bras au ciel et en se lançant dans la baie vitrée. L’an dernier [avec les Coyotes de l’Arizona], j’ai traversé une période de 16 matchs sans un seul but. Cette fois, c’était plus difficile parce que je voulais avoir mon premier but avec ma nouvelle équipe. Je suis heureux que ce soit fait.»

Galchenyuk n’avait pas réussi à toucher la cible à ses 14 premiers matchs dans l’uniforme des Penguins. Son dernier but en saison régulière remontait ainsi au 6 avril, à son ultime match avec les Coyotes.

«Nous sommes excités pour Galchenyuk, a pour sa part affirmé l’entraîneur-chef Mike Sullivan, après la victoire de 3 à 2 en prolongation des Penguins face aux Flames de Calgary. Marquer ce premier but, je crois, constitue un certain soulagement pour lui. Toutefois, comme je l’ai dit à de nombreuses occasions, ce n’est pas en raison d’un manque d’effort avec Alex. Il travaille extrêmement fort, c’est l’un de nos gens travaillant le plus à l’entraînement.»

Quatre buts pour Kessel

Rappelons que Galchenuyk s’est retrouvé à Pittsburgh en juin dernier dans une transaction envoyant Phil Kessel aux Coyotes. De son côté, Kessel n’a inscrit que quatre buts en 25 rencontres.

À l’époque où il évoluait avec le Canadien, Galchenuyk avait aussi connu un passage à vide à sa dernière saison passée à Montréal. Il avait disputé 15 matchs sans marquer entre le 25 janvier et le 28 février 2018, répondant ensuite avec un tour du chapeau face aux Islanders de New York. Au terme de la saison, le directeur général Marc Bergevin l’avait échangé aux Coyotes en retour de Max Domi.