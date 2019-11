[IMAGES] D’incroyables objets anciens découverts sous le pont Jacques-Cartier

L’organisation des Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a effectué des fouilles archéologiques permettant la découverte frappante d’un vieux four à pipes utilisé au cours du 19 e siècle dans l’ancien quartier Faubourg Sainte-Marie.

En plus du four, de nombreuses pipes ont également été trouvées près de certains des piliers du pont Jacques-Cartier, situés au sud de l’avenue De Lorimier, à Montréal.

Photo Courtoisie / PJCCI

Le four à pipes était utilisé par la fabrique Henderson, fondée en 1847 par William Henderson senior, et reprise par les petits-fils du fondateur, les frères Dixon en 1876.

«Ce four date possiblement des années 1847 à 1892. Il demeure possible qu’il ait été reconstruit en cours de route, car ce genre de structure nécessitait un entretien régulier et des réparations», a indiqué par voie de communiqué la PJCCI.

Photo Courtoisie / PJCCI

D’anciennes cartes montraient l’emplacement de la fabrique et même celle du four à pipes, situé à l’arrière de la cour, ce qui a permis aux archéologues de mieux orienter leurs recherches.

La mention « Henderson / Montreal » est clairement indiqué sur les pipes trouvées sur place.

«Le faubourg Sainte-Marie, comme on l’appelait à l’époque, était un quartier ouvrier doté de plusieurs industries qui se concentraient dans les secteurs de l’alimentation, du textile, du cuir et du tabac», indique la PJJCI dans sa publication.

Capture d'écran / TVA Nouvelles

À la fin du 19e siècle, des usines de verre et de métallurgie s’y sont également installées.

Le quadrilatère formé par les rues Sainte-Catherine, De Lorimier, Viger et Dorion constituait le quartier des pipiers de Montréal.

Une cinquantaine de travailleurs ont œuvré à la fabrique Henderson entre 1861 et 1871, et fabriquaient 7 millions de pipes annuellement.

Capture d'écran / TVA Nouvelles

Entre 225 et 300 de tonnes de terre à pipes étaient nécessaire les fabriquer.capture d'écran | TVA Nouvelles

D’origine écossaise et natifs de Glasgow, les Henderson employaient majoritairement des immigrants écossais et irlandais.

Les travaux archéologiques sont terminés à cet endroit.