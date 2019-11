Impôt foncier: Benoit Dorais aimerait que le Centre Bell vaille plus cher

Le président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, souhaiterait voir la valeur du Centre Bell augmenter afin d’en retirer davantage en impôt foncier. C’est ce qu’il a affirmé sur les ondes de QUB radio, relativement à la réforme de l’allégement fiscal des commerçants, prévu pour une deuxième année consécutive dans le budget 2020 de la Ville de Montréal.

«J’aimerais bien mieux que ça vaille plus cher. [...] Quand j’envoie mon augmentation de 1,5% dans le non résidentiel, si ça vaut plus cher, c’est sûr et certain qu’il y a moyen d’aller chercher un peu plus d’argent par rapport à la moyenne», a-t-il mentionné en entrevue avec Benoît Dutrizac sur QUB radio, mardi.

Alors que la valeur foncière de l’établissement des frères Molson a fondu 109 millions de dollars durant les six dernières années, le président du comité exécutif juge n’y être pour rien.

«Ce n’est pas les élus qui font le choix de l’évaluation foncière, on n’a même aucun droit de regard. [...] L’évaluateur en chef, c’est lui qui a le pouvoir selon la loi», a-t-il ajouté, comparant la situation à celle du stade Saputo, qui avait contesté son évaluation devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ).



Une entente entre la Ville de Montréal et l'Impact de Montréal a été conclue la semaine dernière, évitant une longue audience en ce qui a trait au rôle foncier du stade. Souhaitant voir passer la valeur foncière de son stade Saputo de 33 millions $ à 3 millions $, l'Impact de Montréal a plutôt enregistré une baisse de 3 millions $, confirmant sa valeur à quelque 28 millions $.

Allégement fiscal pour les commerçants

L’administration Plante-Dorais, qui dévoilait lundi le budget 2020 de la Ville de Montréal, poursuivra par ailleurs sa réforme de taxation sur les commerçants. L’allégement fiscal qui avait été fixé à 10% l’année dernière passera à 12,5% pour la prochaine année.

Une récente étude du groupe Altus montrait parallèlement que la métropole possède le taux d’impôt foncier le plus élevé au pays, avec une estimation de frais de 37,98 $ par tranche de 1000 $ d’évaluation.

Toujours selon cette enquête, les propriétaires de Vancouver, Toronto et Ottawa paient respectivement 9,33 $, 22,77 $ et 27,01 $ en impôt foncier par tranche de 1000 $ d’évaluation.

La facture totale dépend évidemment de l’évaluation foncière de chaque bâtiment, qui est en moyenne beaucoup plus élevée à Toronto et Vancouver qu’à Montréal.