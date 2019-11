La construction des maisons des aînés sera autorisée en mai

La construction de nouvelles maisons pour aînées, une promesse phare du gouvernement de la Coalition avenir Québec lors de la dernière campagne électorale, sera lancée à compter du mois de mai prochain.

Un total de 2600 places seront ainsi créées d’ici 2022, a annoncé la ministre des Aînées, Marguerite Blais, à Montréal, mardi.

Dévoilé en campagne électorale, le concept de maison des aînés vise à remplacer, à terme, les CHSLD du Québec. Présentées comme des logements à «dimension humaine» ces habitations pouvant accueillir entre 70 et 130 personnes devraient offrir de plus grandes chambres, climatisées, en plus d’offrir de meilleurs repas.

La CAQ avait promis de construire une trentaine d’unités au cours d’un premier mandat.

Les 2600 places en maisons des aînées annoncées mardi matin ne signifient toutefois pas la fin des CHSLD.

La ministre a annoncé la transformation de plus de 2500 places de CHSLD pour pouvoir y donner des services semblables à ceux qui seront offerts dans les maisons des aînées. Certains de ces centres seront rénovés et d’autres complètement reconstruits.

L’amélioration des places en CHSLD et la construction des maisons pour aînées vont nécessiter un investissement de plus de 2,6 milliards $ par le gouvernement.

Ces nouvelles installations seront conçues pour permettre, entre autres, de rassembler douze résidents «partageant des caractéristiques et des intérêts similaires» dans chaque unité de vie. Aussi, les chambres individuelles doivent y être plus grandes et disposer d’une salle de toilette privée et d’une douche adaptée.

De plus, le plan de la ministre Marguerite Blais prévoit d’éliminer «le plus possible toute ressemblance avec le milieu institutionnel» en dissimulant notamment les postes des infirmières.

Le Réseau FADOQ a salué l’annonce de la ministre Marguerite Blais en soulignant que ces nouveaux investissements permettront «de combler la grande majorité des places manquantes actuellement en CHSLD».

«L'échéancier est évidemment très ambitieux. [...] La volonté du gouvernement est tangible, mais on espère que le tout se concrétisera pour 2022, surtout dans un contexte de vieillissement de la population», a indiqué sa présidente, Gisèle Tassé-Goodman.

Tout en saluant une «vision [...] porteuse de l’amélioration des droits», la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) s'interroge la réalisation des objectifs de la ministre Marguerite Blais d’offrir de meilleures conditions de vie aux aînées.

«Avec la rareté de la main-d'œuvre dans plusieurs corps professionnels, avec des établissements qui n'appliquent pas les politiques, la COPHAN se permet le doute, non sur la pureté de l'intention, juste sur son réalisme», explique l’organisme par voie de communiqué.