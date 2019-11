Le retour de David Giguère

Cinq ans et demi après son deuxième et dernier album, le comédien et musicien David Giguère dévoile un nouvel opus intitulé «Constance», une proposition musicale que l’artiste a su faire mûrir sur autant d’années.

«Mon départ n’était pas vraiment voulu, a précisé d’emblée le musicien. Je pensais qu’un an et demi après mon deuxième album, j’allais en sortir un nouveau, tout simplement. Souvent, on pense que c’est parce que je me suis mis à jouer plus en tant que comédien, mais pendant ces cinq ans-là, je n’ai jamais arrêté de composer.»

Les nombreuses années qui séparent son deuxième et troisième opus s’expliquent ainsi par sa volonté d’aboutir à une proposition musicale originale, en phase avec l’artiste qu’il est devenu, exigeant du même coup un travail de recherche et de composition parfois laborieux.

«Mon sentiment suite à la sortie de mon deuxième album était tellement fort que j’avais envie avec celui-là de revivre le même genre d’émotions, a poursuivi David Giguère. On dirait que je voulais revivre cette intensité-là; j’ai continué à chercher pour avoir le même genre de sensation, mais à un moment donné j’ai compris que c’était normal que ça ne soit pas pareil, qu’on ne pouvait pas reproduire la même chose.»

«Pour moi, des albums, c’est un peu comme des relations amoureuses, a-t-il soutenu. C’est comme si j’avais abordé celui-là en voulant revivre la même relation amoureuse qu’avec le dernier. J’en suis venu à comprendre, dans le processus, que ce n’était pas la même "personne", que ce n’était pas le même album. Alors, j’ai réfléchi au nouveau chemin à trouver pour aller chercher une émotivité, un sentiment de connexion avec ces chansons-là qui est aussi fort que l’autre, tout en étant différent.»

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

Authenticité

Il s’en dégage un album sans prétention, indéniablement très près de l’artiste, et ce tout autant à travers les thèmes qu’il propose que dans les sonorités qu’il explore. Seul bémol du nouvel opus: celui d’être quelque peu inégal. Les arrangements plus convenus côtoient donc certaines idées d’une belle audace et quelques vers plus grands que nature.

«Il a quelque chose de plus frontal dans les thèmes, ça se cache moins derrière de grandes métaphores, a expliqué l’auteur. Je n’avais pas envie d’utiliser des formules du genre "dans le grand désert de mes méandres", j’avais simplement envie de dire “yo, j’me sens seul”.»

«Comparativement à mes deux premiers albums, j’ai voulu qu’il y ait moins de murs entre moi, la chanson et la personne qui l’écoute. Le processus de cinq ans et demi, ça a servi à ça aussi», a-t-il poursuivi.

L’album «Constance» sera disponible en ligne et en format vinyle à partir du vendredi 29 novembre. Un spectacle-lancement est également prévu le jeudi 28 novembre au Boxermans, à Montréal, à partir de 17 h.