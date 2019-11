Les Sabres sont frustrés, Erik Cernak suspendu

En plus de perdre des matchs, les Sabres de Buffalo doivent maintenant composer avec un problème dont ils auraient très bien pu se passer, c’est-à-dire la commotion cérébrale subie par leur défenseur Rasmus Dahlin, lundi, à Tampa.

Le Suédois a encaissé un coup de coude au visage de la part d’Erik Cernak pendant un avantage numérique tard en deuxième période du match face au Lightning. Ayant le nez ensanglanté, il a immédiatement retraité au banc et n’a pas été revu sur la patinoire. Pour la troupe de l’entraîneur-chef Ralph Krueger, il ne s’agit pas d’une bonne nouvelle, surtout qu’elle vient d’échapper quatre de ses cinq dernières parties.

Aussi, la frustration semble avoir gagné son vestiaire.

«Écoutez, je ne suis pas un arbitre, a déclaré au quotidien "Buffalo News" le vétéran Zach Bogosian, qui s’expliquait mal la décision des officiels de ne pas punir Cernak. Il y avait du sang sur la glace. Je n’ai réellement vu le geste, mais c’est dur à accepter, particulièrement quand c’est l’un de nos bons jeunes arrières qui tombe. C’est tout ce que je dirai.»

«C’est comme si c’était un bâton élevé. Je ne l’ai pas revu [Dahlin], mais il semblait avoir une grosse coupure. Il n’y a pas eu de pénalité et je crois que c’est malheureux», a ajouté l’attaquant Jimmy Vesey.

Les Sabres peuvent se consoler à l’idée que l’auteur du geste a été suspendu pour deux rencontres par le service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale. Néanmoins, cela n’améliorera pas l’état de la victime.

«Rasmus Dahlin a une commotion et c’est très décevant. Nous laisserons la ligue juger de ce qui s’est passé. Actuellement, nous sommes préoccupés par Rasmus. On veut qu’il soit en santé et qu’il ne s’agisse pas d’une blessure à long terme», a affirmé Krueger aux médias.

Inacceptable

Au plan de la performance, les Sabres ne sont pas plus satisfaits. L’échec de 5 à 2 contre le Lightning en a laissé plusieurs sur leur appétit et les joueurs savent qu’ils devront se ressaisir rapidement afin d’éviter une chute au classement davantage importante.

«On a eu des occasions de marquer en troisième période, mais il faut commencer à jouer de façon plus désespérée. On dirait que nous acceptons la défaite. Ce n’est pas correct», a maugréé le capitaine Jack Eichel.

Avec une fiche de 11-10-3 bonne pour 24 points, Buffalo est à l’extérieur du portrait des séries dans l’Association de l’Est et accueillera les Flames de Calgary, mercredi.