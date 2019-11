Loi 21: Le Bloc invite les élus ontariens à «se mêler de leurs affaires»

Le Bloc québécois a invité les élus ontariens à «se mêler de leurs affaires», mardi, au lendemain de l'adoption d'une motion dénonçant la loi sur la laïcité à Queen's Park.

Lundi, la cheffe de l'opposition, la néodémocrate, Andrea Horwath, a présenté une motion pour dénoncer la loi 21, mais aussi pour exiger que le premier ministre ontarien Doug Ford soulève cet enjeu avec son homologue François Legault et pour réclamer que l'Ontario participe à une éventuelle contestation de la loi devant la Cour suprême.

«Rien ne justifie cette bravade de l’Assemblée législative ontarienne à l’encontre d’une loi québécoise. Le Québec choisit ses propres lois et ne cherche pas à les imposer à autrui. J’invite les élus ontariens à agir de la même façon», a répliqué mardi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, dans une déclaration écrite.

Ce dernier a aussi déploré que la motion appuyée à l'unanimité par les élus ontariens, incluant ceux du parti progressiste-conservateur, qualifie la Loi 21 de «discriminatoire»

«Le Bloc Québécois dénonce ce mépris à l’endroit des Québécoises et des Québécois. Si l’Ontario choisit le multiculturalisme comme mode d’aménagement de la société ontarienne, c’est son choix. Le Québec a fait le choix tout aussi légitime d’avoir un État laïque», a souligné la députée bloquiste Marie-Hélène Gaudreau, par communiqué.

Pas à l'ordre du jour

Malgré la motion adoptée lundi en son absence, Doug Ford n'a pas l'intention d'aborder la question de la Loi 21 avec François Legault de sitôt, a indiqué son attachée de presse Yvana Yelich à différents médias. Les deux hommes doivent se rencontrer vendredi en privé, avant de se revoir lundi lors du Conseil de la fédération, qui se tiendra à Toronto.

De son côté, M. Legault a lui aussi laissé entendre, en marge d'un point de presse à Québec mardi, qu'il ne compte pas discuter de ce sujet avec son collègue lors de leur prochaine rencontre. «M. Ford a demandé à venir me rencontrer à Montréal. J'ai accepté. Il m'a donné un petit ordre du jour et on ne parle pas du projet de loi 21. C'est essentiellement de l'économie», a-t-il affirmé.

M. Ford s'est présenté, ces dernières semaines, comme un champion de l'unité canadienne, plaidant pour un rapprochement entre l'est et l'ouest au lendemain de l'élection fédérale. C'est lui qui a proposé la tenue du sommet prévu pour lundi.