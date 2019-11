Propane: rétablissement complet d’ici trois à quatre jours selon Québec

Le rétablissement complet de la chaîne d’approvisionnement en propane au Québec prendra encore trois à quatre jours après la fin de la grève au CN annoncée mardi, a indiqué le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles Jonatan Julien.

• À lire aussi: L'UPA et l’AQP se réjouissent de la fin de la grève au CN

Ce dernier a salué une « très bonne nouvelle » quelques heures après l’annonce d’une entente de principe survenue entre les syndiqués et la Compagnie des chemins de fer nationaux (CN) mettant fin à une grève durant depuis plus d’une semaine.

Les opérations normales du CN reprendront mercredi à 6h partout au Canada.

L’Association québécoise du propane et le gouvernement travaillent déjà main dans la main pour rétablir l’approvisionnement, a précisé Jonatan Julien. Dès mardi , les secteurs où le rationnement du propane se faisait le plus sentir (la production de grains, entre autres) étaient réapprovisionnés, a-t-il affirmé.

«On avait encore suffisamment de stock et de volume pour faire face à dimanche, donc on a demandé aux distributeurs de relâcher la situation pour permettre des distributions aux milieux les plus critiques», a expliqué le ministre Jonatan Julien mardi.

Le débrayage au CN a grandement limité les livraisons de propane de l’Ouest vers le Québec, ce qui a particulièrement affecté les producteurs de grain du Québec déjà aux prises avec des pertes liées à l’hiver hâtif.