Québec accueille l’américaine de cybersécurité OneSpan

La techno de cybersécurité OneSpan de Chicago a annoncé ce matin l’implantation de son nouveau centre d’opérations qui devrait créer une centaine d’emplois d’ici deux ans dans la métropole.

« Les failles de sécurité, les vols d’identité et les fraudes apparaissent de plus en plus fréquemment dans le monde actuel. OneSpan s’est donné comme mission de protéger les citoyens de la fraude financière et de mettre un terme aux pertes de plusieurs milliards de dollars pour les clients, les banques et les entreprises», a indiqué par communiqué Scott Clements, PDG de OneSpan, qui compte 1700 institutions bancaires parmi ses clients.

OneSpan a son siège social à Chicago, mais elle possède notamment des bureaux à Bruxelles et à Bordeaux. Son nouveau laboratoire du centre-ville de Montréal deviendra son plus important au monde.

« Il est essentiel de développer au Québec une expertise de haut niveau en matière de protection des renseignements personnels et de sécurité de l’information», a déclaré pour l'occasion le ministre des Finances, Éric Girard.

En conférence de presse, Montréal International (MI) a rappelé que la cybersécurité est un nouveau secteur d'avenir avec son bassin de travailleurs qualifiés de 17 000 experts.

De son côté, le président Investissement Québec International (IQI), Hubert Bolduc, n’a pas manqué de souligner la nouvelle. «Nous sommes fiers de nous être associés à OneSpan pour faciliter son expansion au Québec et ainsi consolider notre industrie de la cybersécurité », a-t-il affirmé.

- D’autres détails suivront.