Quel est votre job de rêve?

Catherine Courchesne - 37e AVENUE

Vous songez à vous réorienter? Avant de vous inscrire à un nouveau programme de formation, vaut mieux faire un brin d’introspection. Voici quelques pistes de réflexion.

Psychologue organisationnelle et conseillère d’orientation depuis plus de 20 ans, Anick Legault ne compte plus les clients qu’elle a reçus, à son bureau, motivés par le désir de se réorienter «Tout de go». «Se sentant malheureux dans ce qu’ils font, nombreux sont ceux qui cherchent une solution magique, (et sont) prêts à changer de profession du jour au lendemain, témoigne-t-elle. Pourtant, on ne peut changer d’emploi comme on passe d’un profil à l’autre sur une application de rencontres!»

Qui plus est, selon la spécialiste, les gens qui agissent trop promptement prennent rarement une décision éclairée. «Certes, en changeant de carrière sur un coup de tête, ils diminuent leur inconfort immédiat. Toutefois, parce qu’ils n’ont pas pris le temps de trouver les réelles raisons de cet inconfort, celui-ci ressurgit, tôt ou tard.»

Poser les bonnes questions

Afin d’arriver à prendre une décision éclairée, Anick Legault affirme qu’il faut oser se poser les bonnes questions: «Une des plus importantes revient à trouver le moment exact où l’idée de la réorientation de carrière s’est mise à germer. Quelles étaient les circonstances? S’est-il passé quelque chose de particulier dans notre vie professionnelle ou personnelle? Par exemple, veut-on changer d’emploi depuis qu’on a de jeunes enfants? Ou depuis qu’un ami l’a fait et semble épanoui?»

En se posant de telles questions, la conseillère d’orientation estime qu’environ 80% de ses clients décident finalement de rester en poste. Incroyable, non?

Trouver les bonnes informations

Les 20% qui décident de poursuivre le processus de réorientation doivent ensuite veiller à bien s’informer sur la carrière rêvée. Ce qui implique, bien sûr, de trouver ce qu’on veut faire! Désire-t-on devenir comptable ou youtubeur?

«Une fois l’emploi cerné, poursuit Anick Legault, il importe de voir si les tâches et les conditions de travail nous conviennent. Si la réponse est oui, la prochaine étape est de tracer la voie qui nous mènera jusqu’à la profession souhaitée.» Les chemins les plus fréquentés? Le retour aux études, les formations ou encore les stages. Et sachant que tout cela demande un certain investissement de temps et d’argent, il est bien sûr nécessaire de vérifier si on a les moyens de ses ambitions.»

S’entourer des bonnes personnes

Afin de diminuer la confusion que peut engendrer un tel processus, Anick Legault encourage fortement ses clients à rencontrer d’autres personnes qui ont réussi leur réorientation de carrière ou qui exercent le métier dont ils rêvent. «En faisant une telle enquête de terrain, ils en apprennent énormément sur les obstacles qu’ils risquent de rencontrer, tout comme sur les ressources et les outils qu’ils peuvent utiliser.»

Évidemment (et sans vouloir prêcher pour sa paroisse!), la spécialiste rappelle à quel point l’aide d’un professionnel tel un conseiller d’orientation peut contribuer à mener avec succès un changement de carrière, car — et vous l’avez sans doute compris — bien que son rôle ne soit pas de trouver des réponses, il sait poser les bonnes questions!