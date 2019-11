Sortir du pétrole trop rapidement: «c’est une recette pour un chaos le plus total», avertit un expert

Avoir accès à une pluralité de sources d'énergie et de moyens de transport est essentiel pour assurer notre sécurité énergétique, juge le professeur Germain Belzile, du département d’économie appliquée à HEC Montréal.

«Plus on est diversifié au niveau des sources d’énergie, plus on est diversifié au niveau des moyens de transport, plus on est en sécurité. On l’a vu, on dépendait d’un moyen de transport seulement pour le propane, puis ça nous a mis dans le pétrin», a expliqué M. Belzile à l’animateur Jonathan Trudeau, à QUB radio, mardi.

Invité à l’émission Franchement dit afin de parler des répercussions de la grève du Canadien National (CN) qui a duré sept jours, le professeur a vanté cette diversité qui est une source «d’assurance pour nous».

«Toute la discussion actuelle avec la venue de Greta Thunberg, entre autres, sur la transition énergétique la plus rapide qu’il faut faire pour sortir du pétrole, bien il faut prendre un peu du recul là-dessus. On l’a vu, une rupture d'une semaine à peine pour un secteur ou pour un type d’énergie tout petit, ça amène un chaos. Imaginons qu’on essaie de faire une sortie rapide, forcée, du pétrole ou de tous les combustibles fossiles très rapidement, c’est impossible. C’est une recette pour un chaos le plus total», a-t-il ajouté.

«L’électricité, c’est quand même 36 % de notre consommation d’énergie primaire au Québec, mais les produits raffinés du pétrole, c’est 40 %, et puis le propane, c’est à peu près 1 %, le charbon 1 %, on a des biocombustibles aussi. [Le] gaz naturel, [c'est] 15 %. Donc, on est diversifié et, cette diversité-là, bien, il faut la respecter, et puis il faut comprendre que c’est pas un problème, c’est une source, au contraire, d’assurance pour nous», a détaillé Germain Belzile.