Un chat reste un chat

Lorsqu’un chat se regarde dans le miroir et voit un lion, il a un sérieux problème. Sa survie est en jeu et c’est ce qui est arrivé au Canadien. J’espère que ce matin, après quatre défaites d’affilée, les joueurs du CH voient un chat dans le miroir et non un lion.

J’ai dit à quelques reprises depuis le début de la saison que les succès offensifs du Canadien sont dus en partie à une forme de tricherie. Le Tricolore s’est soudainement retrouvé parmi les meilleures attaques de la LNH, non pas en raison d’un surplus de talent, mais à cause d’une façon de jouer plus risquée.

Tôt ou tard, ce genre d’effort te rattrape. Ça peut être une formule payante pour des équipes talentueuses comme les Capitals de Washington ou le Lightning de Tampa Bay, mais pas pour une formation comme le Canadien.

Que le CH ait déjà une dizaine de matchs de quatre buts ou plus à ce stade-ci de la saison est une anomalie, une imposture. Soyons honnête. Le Canadien est le genre d’équipe qui doit gagner ses matchs 2 à 1 ou 3 à 2 plutôt que 5 à 4 ou 6 à 5. Il faut respecter le système.

Le problème, c’est que les joueurs ont commencé à croire qu’ils pouvaient tricher offensivement. La recette a fonctionné pendant quelque temps, mais rappelez-vous Claude Julien, il y a deux ou trois semaines. Même après les victoires, il était rarement content. Les joueurs ne jouaient pas de la bonne façon.

Ils ont toutefois fait exception à Washington, le 15 novembre. C’est là qu’ils ont joué leur meilleur match de la saison, un match parfait à la Claude Julien.

Cadeau de Grec

Ce fut un cadeau de Grec, toutefois, car à partir de ce moment, les joueurs se sont crus les meilleurs et avec un calendrier favorable en perspective, ils pensaient créer une séparation au classement en levant le petit doigt. Le hic, c’est que depuis, le Canadien n’a amassé que deux points sur une possibilité de huit, alors qu’il aurait pu facilement en amasser au moins six.

Après une brève léthargie offensive, le Canadien a retrouvé sa touche, samedi contre les Rangers, en se donnant une avance de 4 à 0, Le ciel lui est toutefois tombé sur la tête par après. Lorsque tu laisses filer une avance de quatre buts à la maison contre une équipe ordinaire, c’est signe que tu n’as pas les idées à la bonne place.

J’ai vu ça tellement souvent. Tu mènes facilement contre un adversaire que tu respectes plus ou moins et les joueurs se disent que ça va être un festival de 10 à 0. Graduellement, tu oublies tes responsabilités en zone défensive et le match bascule.

La claque au visage

C’est peut-être la claque au visage dont les joueurs du Canadien avaient besoin pour se recentrer, pour ne pas oublier qui ils sont vraiment.

Il faut réagir et ça presse. Le classement se resserre et on sait que deux des équipes derrière le Canadien, le Lightning et les Maple Leafs, participeront aux séries éliminatoires.

J’ai dit souvent que novembre est le mois le plus important de la saison. C’est là qu’on commence à séparer les bonnes équipes des mauvaises et c’est encore plus important pour le Canadien, cette saison, compte tenu de son calendrier favorable.

Les joueurs se sont menti à eux-mêmes et le moment est venu de peser sur le bouton de panique. Pour participer aux séries, ils devront jouer à la Claude Julien, comme ils l’ont fait contre les Capitals, et ce, tous les soirs. C’est le temps de montrer de quel bois ils se chauffent.

Et Carey Price devra aussi être meilleur. Tout semblait facile pour lui récemment, mais la semaine dernière, je l’ai senti fatigué. Si au moins, il pouvait compter sur un gardien auxiliaire de qualité pour l’aider à rester frais et dispos.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Kotkaniemi découvre la pression

Le Canadien a rompu avec la tradition l’an dernier en promouvant Jesperi Kotkaniemi à 18 ans. Aujourd’hui, « KK » se cherche et ça prouve encore une fois qu’il n’y a jamais urgence à promouvoir un jeune. Il est fragile et il a perdu confiance en ses moyens. Il vit la pression associée à porter l’uniforme du Canadien. Malheureusement, la LNH n’est pas le meilleur endroit pour retrouver sa confiance. Un séjour à Laval lui ferait du bien, mais en l’absence de Jonathan Drouin et de Paul Byron, c’est difficile de le rétrograder, d’autant plus que Ryan Poehling n’est pas prêt. Ajouter 15 livres à sa charpente en un seul été fut une grosse erreur de « KK ». Dans la LNH d’aujourd’hui, c’est la vitesse d’abord.

Julien avant Babcock

Le congédiement de Mike Babcock à Toronto va coûter encore près de 30 millions $ aux Maple Leafs, mais de toute évidence, il fallait faire quelque chose. Ça ne fonctionnait pas entre Babcock et le jeune directeur général Kyle Dubas, ni entre Babcock et ses jeunes vedettes. Les joueurs apprécient tellement plus un entraîneur comme Claude Julien, qui a compris qu’après une victoire, vaut mieux s’effacer et laisser toute la place aux joueurs. Babcock, au contraire, aime attirer les projecteurs vers lui et ça agace les joueurs. Babcock est un bon entraîneur avec des vétérans, mais avec des jeunes, il est probablement le pire. Les entraîneurs de la vieille école fonctionnent mieux avec des directeurs généraux de la même culture. Dubas et Babcock ? Impossible.

Fleury épatant

Les gardiens de la vieille école, eux, sont encore capables de faire le travail et on a vu deux arrêts exceptionnels ces derniers jours. Il y d’abord eu l’arrêt plongeon de la mitaine par Marc-André Fleury contre Nick Petan, des Maple Leafs de Toronto, puis celui de la main droite de Tuuka Rask contre Evan Rodrigues, des Sabres de Buffalo. Je vous avoue que Fleury ne cesse de m’épater. C’est un régal de le voir jouer.