Un exploit vertigineux pour deux grimpeurs de Québec

À mains nues, deux grimpeurs de Québec ont atteint, le mois dernier, le sommet de la célèbre paroi El Capitan, en Californie. Un exploit rare parmi les adeptes d’escalade au Québec.

Jeff Beaulieu et Daniel Morin avaient déjà tenté de gravir il y a deux ans la formation rocheuse située dans la vallée de Yosemite. Ils n’avaient toutefois pas réussi à atteindre leur objectif de l’escalader sans recourir à des appuis artificiels. C’est maintenant mission accomplie.

Adeptes d’escalade libre, Jeff Beaulieu et Daniel Morin grimpent les prises des rochers en utilisant uniquement leurs mains, leurs pieds et leur corps. «Si on s’appuie sur la corde ou de l’équipement qu’on utilise pour se protéger, il faut recommencer», a précisé Daniel, qui pratique l’escalade depuis 15 ans.

Pour lire la suite de ce texte, rendez-vous sur le site web de Tabloïd.