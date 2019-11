Un homme poignardé lors d'une bagarre entre une demi-douzaine de personnes dans Ahuntsic-Cartierville

MONTRÉAL | Un homme a été blessé à l'aide d'une arme blanche à la suite d'une bagarre impliquant une demi-douzaine de personnes dans un stationnement de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, mardi soir.

«Une bagarre a éclaté entre 5 à 6 personnes dans un stationnement commercial. C'est alors qu'une personne a été agressée avec une arme blanche. Un ami de la victime a été impliqué dans la bagarre, mais n'a pas été blessé», a exposé Caroline Chèvrefils, porte-parole pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L'événement s'est produit dans un stationnement situé à l'angle du boulevard Henri-Bourassa et de l'avenue Bois-de-Boulogne, peu après 19 h.

La victime, un homme de 24 ans, a subi des blessures au haut du corps. Le SPVM était en attente d'un retour de l'hôpital en fin de soirée pour en savoir plus sur son état de santé, mais sa vie ne semblait pas être en danger.

Deux suspects ont pris la fuite dans une voiture qui a été retrouvée et interceptée par les policiers à l'angle du boulevard de l'Acadie et de la rue de Port-Royal. Les deux suspects, âgés de 20 et 25 ans, ont été arrêtés et conduits en centre opérationnel, où ils devaient être interrogés par les enquêteurs.

D'autres suspects auraient pris la fuite avant l'arrivée des policiers, a souligné l'agente Chèvrefils.