Une attaque à diversifier

S’il y a une équipe qui n’a pas été épargnée par les blessures depuis le début de la saison, c’est bien celle des Bruins. David Krejci, Torey Krug, David Backes, Joakim Nordstrom, Jake DeBrusk ont tous raté au moins cinq rencontres. Pourtant, ils trônent, avec une certaine avance, au sommet de la division Atlantique.

Une question de profondeur, diront certains. Probablement, sauf que lorsqu’on analyse la production offensive de cette équipe, la profondeur se résume essentiellement à trois joueurs. David Pastrnak (23), Brad Marchand (17) et Patrice Bergeron (8) ont inscrit 48 des 91 buts des Bruins. Ce qui représente 52,7 %.

Si on soustrait les 13 buts marqués par les défenseurs, cela signifie que les 10 autres attaquants des Bruins se sont partagés 29 buts. Mardi, DeBrusk, Danton Heinen et Charlie Coyle en ont profité pour marquer leur cinquième de la saison. Une bouffée d’air frais pour les Bruins.

« On s’est posé des questions en début de saison. Par chance, nos défenseurs ont pris le relais. Depuis son rappel, Anders Bjork a collaboré (4 buts). Charlie Coyle s’est mis en marche récemment (5 buts) », a énuméré Bruce Cassidy.

Krejci à la place de Bergeron

N’empêche qu’il y a encore des rouages importants de ce groupe qui tardent à se manifester. DeBrusk était l’un de ceux-là jusqu’à ce qu’il donne signe de vie au cours du week-end.

« On aimerait bien voir Jake revenir au rythme auquel il nous a habitués. Il joue mieux depuis quelque temps. Il génère un peu plus d’attaque », a indiqué l’entraîneur des Bruins.

Sans oublier Krejci qui, avant son doublé du dernier match, n’avait que deux buts au compteur. D’ailleurs, le Tchèque aura le mandat de pallier l’absence de Patrice Bergeron, blessé au bas du corps, entre Marchand et Pastrnak.

L’absence de Bergeron n’a pas ralenti ses deux comparses la semaine dernière. Sans le Québécois pendant deux rencontres, Marchand (3 passes) et Pastrnak (3 buts) n’ont pas cessé de produire. Et que dire du match de mardi!

D’ailleurs, privé de Bergeron pour 17 matchs, l’an dernier, Pastrnak a maintenu un rythme de plus d’un point par match (19) et Marchand s’en est dangereusement approché (16).

Une défaite dont on se relève

Le Canadien a bousillé une avance de quatre buts, samedi dernier. Certes, la situation était frustrante, mais il n’y a pas lieu de paniquer. Même les meilleures équipes ne sont pas à l’abri d’un revirement de situation semblable.

À preuve, les Bruins ont vécu exactement la même chose, le 12 novembre, contre les Panthers. Ce qui ne les a pas empêchés de remporter quatre de leurs cinq matchs suivants.

« On a mis ce match derrière nous, on est retournés au travail et on a resserré notre jeu. Les gars ont été frappés droit au cœur. Ça fait des années que cette équipe se fait une fierté d’être bonne défensivement », a raconté Bruce Cassidy, appelé à se pencher sur l’après-catastrophe.

Manifestement, les joueurs du Canadien n’ont pas offert la même réponse à leur entraîneur.