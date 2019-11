Xavier Dolan décoré par la France

L'histoire d'amour entre Xavier Dolan et la France se poursuit. Le réalisateur québécois a reçu dimanche, à l'Ambassade de France à Ottawa, les insignes d'officier de l'ordre des Arts et des Lettres français.

Le cinéaste a été décoré de cet honneur grâce à la promotion du septième art et de la culture francophones qu'il fait en tournant ses nombreux films, dont son plus récent, «Matthias et Maxime».

«Vous abordez des sujets qui touchent des réalités sociales difficiles et souvent tabous, mais vous en tirez des scènes d’une puissance cinématographique telle qu’elles sont désormais mythiques. [Avec vos acteurs fétiches], vous formez une belle famille et je crois que cette relation particulière qui vous unit dégage une alchimie toute particulière dans chacun de vos films», a dit Kareen Rispal, l'ambassadrice de France au Canada, lors d'un hommage qu'elle a rendu à Xavier Dolan.

Ce dernier était entouré d'une poignée d'invités quand il a accepté cette récompense. Son talent lui vaut donc de suivre les traces de cinéastes québécois comme Jean-Marc Vallée et Denis Villeneuve qui ont été acclamés de la sorte au cours des dernières années.

Très populaire en France, Xavier Dolan a marqué le prestigieux Festival de Cannes dès la sortie de son tout premier long métrage, «J'ai tué ma mère», sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs en 2009.