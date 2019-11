MARCHAND, Marguerite



À Montréal, le lundi 18 novembre 2019 est décédée, à l'âge de 87 ans, Marguerite Marchand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Marlène) et Marjolaine (Jean-Paul), ses petits-enfants Raphaël (Patrick) et Catherine (Patrick), son arrière-petit-fils Samuel, sa soeur Françoise (feu Roger), ses frères feu Claude (feu Bernadette) et feu André (Claire) ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 1er décembre 2019 de 13h à 16h.Au lieu de fleurs, un don en sa mémoire peut être fait à la Société Alzheimer de Montréal.