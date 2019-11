PAQUETTE (LAUZON)

Madeleine



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 22 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Madeleine Lauzon, épouse de M. Réal Paquette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil, ses filles Sylvie et Chantal (Michel), ses petits-enfants Megan et Samuel, ses soeurs Fernande (Maurice) et Claire (Gaston), son frère Fernand (Denise), ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces.La famille accueillera parents et amis le vendredi 29 novembre de 14h à 17h et de 19h à 22h à la :SAINTE-ANNE-DES-PLAINES J0N 1H0Tél. 450 478-1910 Téléc. 450 478-3373info@maisonfunerairegroulx.comLes funérailles seront célébrées le samedi 30 novembre à 13h30 à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines.Compensez l'envoi de fleurs par des dons à la Société Alzheimer de Québec.