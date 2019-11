ALARIE (LECLAIR), Pierrette



De Sainte-Anne-des-Plaines, le 21 novembre 2019, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Pierrette Leclair, fille de feu M. Magloire Leclair et de feu Mme Mercédès Gauvreau, épouse de feu M. Jean-Guy Alarie.Elle laisse dans le deuil, ses enfants France (Alain), Stéphane (Claudette) et Martin (Carole), ses petits-fils adorés Jérôme et Justin, son frère Fabien, ses belles-soeurs Gisèle (Serge) et Pierrette, son beau-frère Germain (Francine), sa belle-soeur Ginette, Francine et Luc Constantineau, ses neveux, ses nièces, ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, elle fut incinérée.La famille recevra les condoléances le samedi 30 novembre à 10:00 à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines située au 129 boulevard Ste-Anne, à Sainte-Anne-des-Plaines, suivront les funérailles à 11:00.info@maisonfunerairegroulx.com