AUGER, Jean-Paul

À St-Hyacinthe, le 18 novembre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Auger, époux de Madame Jacqueline Plante.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses soeurs et frères, S. Fleurette Auger, S. Yvette Auger, Gaétan (Rita Marcotte), Normand (Solange Pomerleau), Nicole, ses beaux-frères et belles-soeurs, Marcel Plante (Denise Roberge), Francine, Jean-Paul Plante (Catherine Bienvenue), ses neveux et nièces, ainsi que nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances à l'église Sainte-Eugénie située au 4750, rue Jacques-Cartier, à Saint-Hyacinthe, le samedi 7 décembre 2019, de 9 h 00 à 10 h 30, suivies des funérailles à 10 h 30.