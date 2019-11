PINEAU née LAPORTE, Carmen



À Saint-Jean-sur-Richelieu, le 7 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Carmen Laporte, épouse de feu Gérard Pineau.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Michel (Susan), Alain (Claudine), ses petits-enfants, Claudine, Sophie, Martin, Virginie, Alexandra et Nathan, ses neuf arrière-petits-enfants, sa soeur Lorraine ainsi que neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, www.lesieuretfrere.comle dimanche 1er décembre 2019 à compter de 13 h. Une cérémonie aura lieu le jour même à 14 h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.