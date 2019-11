LÉGER, Jean-Pierre



À Laval, le 3 novembre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Pierre Léger, époux de feu Mme Jacqueline Brazeau.Il laisse dans le deuil ses enfants, Pierrette (Denis), Daniel (Sylvie), Ghislaine (André) et France (Éric), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Yvon (Yvette) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie (situé au 2500, avenue des Perron à Auteuil, Laval),le dimanche 1er décembre de 10 h à 14 h. Suivront une liturgie dans la chapelle du complexe à 14 h et l'inhumation au cimetière Jardin Urgel Bourgie Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison de Soins Palliatifs de Laval.