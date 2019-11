ROSS, Robert



Le 11 novembre 2019, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Robert Ross, fils de Claudette Emond et de Claude Ross.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel (Caroline), Karine (Danny), Geneviève (Marc), ses petits-enfants, Gabriel, Samuel et Malia. Il laisse également dans le deuil son frère, Richard (Nathalie), ses neveux et nièces, sa très bonne amie Ginette, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 8 décembre 2019 de 13h à 17h. À partir de 16h, ceux qui le veulent pourront lui rendre hommage.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois ou à la Fondation du CHU de Québec pour la recherche sur le cancer.