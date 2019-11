BOILEAU, André



Le 16 novembre 2019 à 18h30, au Centre Hospitalier Pierre-Boucher de Longueuil, s'est éteint M. André Boileau, résident de Longueuil (natif de Lachine), à l'âge de 82 ans, époux de Dame Jocelyne Poirier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 3 enfants dont son fils Marc-André, sa fille Nathalie (Simon Gauthier), sa fille Jacinthe (Mathieu Bourbonnais) et leur petite-fille Charlotte 3 ans 5 mois, sa soeur Gisèle Boileau, sa soeur Denise Boileau (Réal Rioux), beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs cousins/cousines, neveux/nièces, amis/amies.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 novembre 2019 de 13h30 à 17h et de 19h à 21h30 et samedi le 30 novembre de 10h à 12h à la :suivi des funérailles à 13h au Centre Communautaire Saint-François-de-Sales, 1545, boul. Jacques-Cartier Est, Longueuil, Qc, J4M 2B5.La famille demande de ne pas envoyer de fleurs mais plutôt faire un don à la Société canadienne du cancer ou à l'organisme de votre choix.