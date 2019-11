DUQUETTE, Marcel



À l'âge de 75 ans, le 21 novembre, est décédé M. Marcel Duquette.Il laisse dans le deuil ses filles Nathalie et Christine (Michel), ses petites-filles Melissa, Audrey et Amanda, sa soeur Carole, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er décembre 2019 au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comde 10h00 à 13h30 suivi d'une liturgie en la chapelle du complexe à 13h30.