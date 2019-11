SAVOIE, Cécile



Le 22 novembre 2019, à l'âge de 99 ans, est décédée Cécile Savoie, épouse de feu Cyrille Langlois.Elle laisse dans le deuil ses fils Gilles et Daniel (Lise), ses petites-filles Valérie et Roxanne, ses arrière-petits-enfants Léa et Edouard, ses soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 1er décembre de 10h à 12h à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 12h en la chapelle du salon.