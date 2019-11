AUBIN, Laval



À Montréal, le 15 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Laval Aubin, époux de Madame Laurence Lapierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Mario, Réjean (Bernice) et Marc (Amina), ses petits-enfants Zakaria et Inès, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 décembre 2019 de 13h à 16h au complexe funéraire :Une réunion de prières suivra au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Pierre-Joseph-Triest pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Montréal serait apprécié en sa mémoire.